Ballando Andrea Delogu in ospedale dopo la puntata | Stavo troppo male

Dopo la partecipazione a Ballando con le stelle del 6 dicembre, Andrea Delogu è stata ricoverata in ospedale a causa di un malore. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i fan e il pubblico, che si sono interrogati sulle sue condizioni di salute. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda e le sue recenti dichiarazioni.

(Adnkronos) – Andrea Delogu è finita in ospedale dopo la puntata di Ballando con le stelle di sabato 6 dicembre. La conduttrice ha raccontato, in una clip di Ballando segreto, di aver affrontato l'esibizione con la febbre quasi a 39. "Ci ho ballato sopra, ho sudato tanto perché ho preso anche le medicine. Dopo la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

