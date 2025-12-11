Balenottera di Muggia | recuperata anche la testa ora lo scheletro è completo

È stato completato il recupero dello scheletro della balenottera di Muggia, inclusa la testa, il pezzo più imponente e pesante. Dopo un lungo lavoro, ora l'intero scheletro è stato portato a terra, offrendo un'importante opportunità di studio e conservazione di questa affascinante specie marina.

"Mancava ancora lei, il pezzo più imponente, più pesante e ingombrante, ma anche quello ancora parzialmente coperto da tessuti e parti molli che ne sconsigliavano l’estrazione dal mare". Scrivono così i tecnici e ricercatori della riserva marina di Miramare che ieri 10 dicembre hanno recuperato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Balena spiaggiata a Muggia, l'Università di Padova ricostruirà il suo scheletro: «Testimonianza di una presenza straordinaria» - Verrà ricostruito, osso per osso, lo scheletro della balenottera comune spiaggiata l'estate scorsa a Muggia (Trieste). Segnala ilgazzettino.it

La balenottera recuperata - Sono iniziate nel golfo di Trieste le operazioni di recupero dei resti della balenottera di 10 metri rivenuta sotto i pontili di Porto San Rocco a Muggia, a fine agosto dello scorso anno. Da rainews.it