Baldini-Bellosi | ’Tenebroso Natale’ è tornato

Per gli amanti del lato più nascosto e meno noto del Natale, dopo due ‘uscite’ a marchio Laterza che si sono esaurite in fretta, è stata pubblicata la terza edizione del libro ‘ Tenebroso Natale. Il lato oscura della festa’ a cura del ‘Il Ponte Vecchio. I due autori, lo scrittore e antropologo Eraldo Baldini e l’etnologo e poeta Giuseppe Bellosi, lo presenteranno oggi alle 17 al Museo Nazionale di Ravenna. Bellosi, come si spiega il successo editoriale del vostro libro? "La nostra è un’opera diversa dalle altre già scritte sul Natale, in cui si affronta il lato oscuro non solo della festa ma di quel periodo fatto di 12 giorni, dal Natale all’Epifania, in cui si chiude un anno e se ne apre un altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

