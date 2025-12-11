‘Baby Reindeer’ | la piéce tratta dalla serie Netflix

Domani alle 21 al teatro comunale di Predappio va in scena ‘Baby Reindeer’, la pièce tratta dalla celebre serie Netflix che ha riscosso un enorme successo internazionale. L’evento vede la partecipazione di Francesco Mandelli, che interpreta il testo originale di Richard Gadd, in una produzione firmata da Infinito e Argot Produzioni, con la regia di Francesco Frangipane.

La fortunata serie Netflix ‘Baby Reindeer’, fenomeno internazionale che ha conquistato il pubblico con la sua storia intensa e controversa, approda domani alle 21 al teatro comunale di Predappio: Francesco Mandelli interpreterà il testo originale di Richard Gadd, in una produzione firmata da Infinito e Argot Produzioni, in collaborazione con NidodiragnoCmc produzioni, sotto la regia di Francesco Frangipane. Spiegano gli organizzatori del Teatro delle Forchette: "Lo spettacolo, già acclamato all’estero, esplora i temi dell’ossessione, dell’illusione e delle conseguenze di un incontro casuale. Al centro della narrazione, il discusso caso di stalking prende vita in una storia intensa e drammatica, arricchita da linguaggi video e da una colonna sonora incalzante, che accompagna lo spettatore in un’esperienza immersiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it