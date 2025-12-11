B-52 americani e caccia giapponesi volano insieme E mandano un messaggio a Pechino

L'area dell'Oceano Pacifico si anima con operazioni congiunte tra B-52 americani e caccia giapponesi, segnalando una presenza militare rafforzata nella regione. Queste manovre rappresentano un chiaro messaggio geopolitico, sottolineando le tensioni tra le potenze coinvolte e le dinamiche di confronto tra i blocchi in un contesto di crescente instabilità.

Venti di tempesta. I cieli dell’Oceano Pacifico continuano a fare da palcoscenico per il confronto tra blocchi. In una precisa scelta di signaling, Washington ha scelto di far volare due bombardieri B-52 dell’aviazione statunitense in formazione con alcuni caccia giapponesi (nello specifico tre F-15 e tre F-35, per dimostrare il saldo sostegno della Casa Bianca al suo partner nipponico. “Questa esercitazione bilaterale ribadisce la forte volontà del Giappone e degli Stati Uniti di non tollerare cambiamenti unilaterali dello status quo con la forza”, per dirlo con le parole scelte del Ministero della Difesa giapponese. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - B-52 americani e caccia giapponesi volano insieme. E mandano un messaggio a Pechino

