Avvento di carità | questua straordinaria per le famiglie di Gaza

L'Avvento di carità della diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca si apre con una questua straordinaria per le famiglie di Gaza, duramente colpite dal conflitto. Attraverso questa iniziativa nelle 43 parrocchie, la diocesi intende offrire sostegno e conforto, rafforzando il gemellaggio con il patriarcato di Gerusalemme e portando un messaggio di solidarietà e speranza.

Avvento di Carità Durante l'Avvento raccogliamo alimenti per la Caritas parrocchiale. Questa settimana diamo priorità à: Tonno in scatola Formaggio grattugiato o parmigiano Legumi Accettiamo anche altri alimenti, ma questi sono i più richiesti per l