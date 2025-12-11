Avremo due relazioni | svelata la strategia di Andrea Sempio per difendersi dal DNA sulle unghie di Chiara Poggi
Andrea Sempio si prepara a difendersi dall'analisi del DNA sulle unghie di Chiara Poggi. Oggi, avvocati e consulenti si sono riuniti a Roma per affinare la strategia difensiva in vista dell'udienza del 18 dicembre, durante la quale verranno presentati i risultati dell'incidente probatorio dalla perizia indipendente.
