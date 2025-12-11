Avevo capito tutto senza che nessuno mi dicesse niente è un dolore che ti spacca in due la vita Forum? È come vedere mio marito con un’altra | parla Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa condivide il suo dolore profondo e personale, descrivendo come un tradimento abbia segnato un prima e un dopo nella sua vita. In un’intervista, la conduttrice rivela il peso emotivo di un’esperienza dolorosa, paragonando il senso di tradimento a una ferita che divide in due il suo cammino.

È un dolore che “ti spacca in due la vita. Un prima e un dopo. E il dopo è stato molto pesante da affrontare, da accettare”. Con queste parole, in un’intervista al Corriere della Sera, Rita Dalla Chiesa torna a parlare della notte che cambiò per sempre la sua esistenza: il 3 settembre 1982, quando suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, venne assassinato in via Carini insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. Dalla Chiesa ricorda con lucidità quasi dolorosa l’istante in cui intuì che qualcosa di irreparabile era accaduto. Era distesa sul divano, guardando un film, quando ricevette una telefonata del compagno dell’epoca, caporedattore al Tg2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Avevo capito tutto senza che nessuno mi dicesse niente, è un dolore che ti spacca in due la vita. Forum? È come vedere mio marito con un’altra””: parla Rita Dalla Chiesa

