Avevano rubato 250mila euro di rame dalla ferrovia In carcere quattro persone

Quattro persone sono state arrestate per aver rubato 250mila euro di rame dalla ferrovia. Gli indagati sono accusati di furto continuato in concorso, con gravi aggravanti legate alla violenza, al numero di coinvolti e al danno patrimoniale. L'operazione si inserisce in un’indagine mirata a contrastare i reati contro il patrimonio e la sicurezza delle infrastrutture.

Quattro indagati con gravi indizi di colpevolezza per il reato di furto continuato in concorso, pluriaggravato dalla violenza sulle cose, dall'aver agito in numero superiore a tre persone, dall'aver prodotto un danno patrimoniale di rilevante entità e dall'aver sottratto materiale destinato a.

