Avete intenzione di comprare un panettone firmato? C’è l’imbarazzo della scelta | ecco quanto costano quelli di Cracco Bottura Knam…

Se desiderate acquistare un panettone di alta qualità o fare un regalo di prestigio, il mercato offre una vasta gamma di opzioni firmate da celebri chef e pasticceri. Da Cracco a Bottura, passando per Knam, i prezzi variano notevolmente, permettendo di scegliere tra prodotti di lusso e pregiati. Ecco una panoramica sui panettoni più costosi e esclusivi disponibili.

Avete intenzione di regalare un panettone e siete determinati a spendere un bel po'? Niente paura, se si tratta di panettoni cari carissimi c'è l'imbarazzo della scelta. Stiamo parlando di chef molto noti e quindi, possiamo dire, di panettoni firmati. Niko Romito, per esempio, propone il panettone 'classico' da 55 euro ma anche la versione 'special' da 1,5 chili che costa 150 euro. La descrizione? "Il cuore del nostro Panettone è il lievito madre naturale, che, grazie alla sua lenta fermentazione, regala una texture delicata e un aroma inconfondibile". Il tocco finale è di mandorla siciliana. Vi sembra un po' caruccio? Ebbene, si può spendere di più.

