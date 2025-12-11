Aversa strade dissestate e piene di buche | Pneumatici forati pericoloso camminare a piedi

Teleclubitalia.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aversa è alle prese con strade dissestate e piene di buche, creando disagi e rischi per residenti e passanti. La condizione del manto stradale ha causato danni agli pneumatici e rappresenta un pericolo anche per chi cammina a piedi, rendendo urgente un intervento per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità locale.

Fare lo slalom tra le buche è diventata una routine per i residenti e per chi attraversa quotidianamente Aversa. Molte arterie cittadine si presentano dissestate, ridotte a vere e proprie mulattiere che mettono a dura prova automobilisti e motociclisti. Un esempio è via Orabona, a ridosso di via Roma: una strada stretta, ma costellata di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa strade dissestate e piene di buche pneumatici forati pericoloso camminare a piedi

© Teleclubitalia.it - Aversa, strade dissestate e piene di buche: “Pneumatici forati, pericoloso camminare a piedi”

Strade dissestate, scatta la chiusura - La pioggia di questi giorni ha peggiorato il degrado di molte strade... Riporta ilrestodelcarlino.it

Strade dissestate, due milioni in arrivo. Raffica di lavori in centro e periferia - Spoleto, uno degli interventi più consistenti interessa l’area tra via dei Filosofi, largo dei Tigli e via del Tessinello Strade dissestate e piene di buche, il Comune corre ai ripari: pronti due ... Scrive lanazione.it