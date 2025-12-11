Avellino settore ospiti esaurito | Insigne ai box Favilli verso il rientro

Il settore ospiti del “Ceravolo” si è rapidamente esaurito grazie all’entusiasta supporto dei tifosi biancoverde, nonostante l’assenza di Insigne e le attese per il rientro di Favilli. Numeri record e passione continua a caratterizzare la tifoseria irpina, dimostrando il forte legame con la squadra e la determinazione a sostenere i propri colori in ogni occasione.

Non accenna a diminuire la spinta del popolo biancoverde. Anche questa volta il sostegno degli irpini ha fatto registrare numeri impressionanti: i 750 biglietti destinati al settore ospiti del "Ceravolo" sono andati esauriti nel giro di pochissime ore. Un'altra prova concreta del legame indissolubile tra l' Avellino e la sua gente, pronta a macinare chilometri pur di stare accanto alla squadra. Sul campo, intanto, il gruppo di Raffaele Biancolino ha voltato pagina dopo il pari convincente con il Venezia e la vittoria contro il SudTirol. La testa è già al prossimo appuntamento, la delicata trasferta di sabato a Catanzaro (calcio d'inizio alle 17:15), un match che promette emozioni forti e che potrebbe incidere in modo significativo sulla corsa in classifica.

