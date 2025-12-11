Avellino nuovo servizio per affrontare le emergenze sociali | nasce il Pronto Intervento Sociale dell' Ambito A04

A Avellino nasce il nuovo Pronto Intervento Sociale dell'Ambito A04, un servizio innovativo attivo 24/7 per affrontare emergenze sociali e fragilità. Questa iniziativa rappresenta una svolta operativa nel supporto alle vulnerabilità della città e dei comuni circostanti, offrendo interventi tempestivi e sostenibili per migliorare la gestione delle crisi sociali.

