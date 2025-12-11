Avellino allo Spazio Arena arriva Nel soffio del canto

Il prossimo 13 dicembre 2025, alle 19:30, lo Spazio Arena di Avellino ospiterà “Nel soffio del canto”, concerto che si annuncia come uno dei momenti più intensi del cartellone Suoni della Terra. Una serata dedicata alla grande tradizione lirica, con brani di Bellini, Puccini, Donizetti e Ciampa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

