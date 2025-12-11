Automobilista sfonda il muro di un garage con l' auto e resta in bilico nel vuoto | attimi di paura a Milano

Un incidente spettacolare si è verificato a Milano, dove un automobilista ha sfondato il muro di un garage restando sospeso nel vuoto. Le immagini catturate mostrano la scena con chiarezza: pochi centimetri in più e l’auto sarebbe precipitata nel vuoto, creando momenti di grande paura e tensione.

Le foto sono chiarissime: pochi centimetri più in là e l'auto con dentro l'uomo precipitava nel vuoto. Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di giovedì in un'autorimessa in via Giacomo Zanella 49, zona delle Regioni a Milano. Un anziano di 84 anni, a causa probabilmente di una manovra sbagliata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ruba un martello e sfonda i vetri di sei auto: giovane arrestato Macomer, un 22enne fermato dall’Arma dopo il raid. A incastrarlo sono state anche le telecamere - facebook.com Vai su Facebook

#Sindia, paura sulla SP129 bis: auto sfonda un muretto e si ribalta in un campo Vai su X

La Caletta, anziano alla guida sfonda un muro con l’auto e finisce in una cartolibreria - Brutto incidente fortunatamente senza gravi conseguenze nella tarda mattinata di oggi in pieno centro a La Caletta. Da unionesarda.it