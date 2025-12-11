Auto incastrata sotto camion l’incidente è spaventoso | immagini agghiaccianti

Un grave incidente si è verificato questa sera sul raccordo di Casalecchio, coinvolgendo un’auto e un camion in un tamponamento violento. L’incidente ha causato l’immobilizzazione della vettura sotto il mezzo pesante, generando immagini sconvolgenti e grande preoccupazione tra i presenti.

Un grave incidente ha paralizzato nella serata di oggi il raccordo di Casalecchio, dove un'auto e un mezzo pesante si sono tamponati in maniera violentissima. Secondo una prima ricostruzione, la vettura sarebbe rimasta incastrata sotto il camion, rendendo immediatamente critiche le operazioni di soccorso. L'impatto è avvenuto all'improvviso, lasciando sull'asfalto una scena estremamente complessa da gestire. Due le persone rimaste ferite nell'incidente, trasportate d'urgenza in ospedale: una in codice di media gravità, mentre l'altra versa in condizioni gravissime. I sanitari del 118 hanno operato in condizioni difficili, lavorando fianco a fianco con i vigili del fuoco per estrarre i feriti e stabilizzarli il più rapidamente possibile.

