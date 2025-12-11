Auto entra dentro il centro commerciale e resta in bilico sui gradini L’incidente nella Bergamasca – La foto

Durante il periodo natalizio, tra luci e vetrine decorate, un episodio insolito si è verificato al centro commerciale “Il Ventaglio” di Carvico, in Bergamasca: un'auto è entrata nel centro e si è fermata in bilico sui gradini, attirando l'attenzione dei passanti e creando scompiglio nell'area commerciale.

In questi giorni di shopping natalizio chi ha passeggiato per le gallerie del centro commerciale " Il Ventaglio" di Carvico (nella Bergamasca), oltre a luci e vetrine scintillanti, ha trovato un'auto in bilico sulle scale. L'incidente, per fortuna senza alcuna conseguenza, è avvenuto nel pomeriggio di ieri 10 dicembre, quando intorno alle 18 un 76enne ha perso il controllo della sua nuovissima Volkswagen T-Roc. A bordo c'erano lui e la moglie. Dall'area parcheggio l'auto si è infilata nella galleria pedonale e da lì è finita sulla scalinata, sfondando una balaustra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'Eco di Bergamo (@ecodibergamo) La coppia incolume, l'intervento dei vigili del fuoco.

