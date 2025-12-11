Austria | velo islamico vietato a scuola per ragazze sotto i 14 anni

In Austria, il governo conservatore ha proposto un divieto del velo islamico per le ragazze sotto i 14 anni nelle scuole, sostenendo che questa misura mira a proteggerle dall'oppressione e a promuovere l'integrazione. La proposta ha suscitato dibattiti sulla libertà religiosa e sui diritti delle minoranze, evidenziando le sfide di un paese alle prese con la multiculturalità.

