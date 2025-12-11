Austria il parlamento approva il divieto per le ragazze sotto i 14 anni di indossare l’hijab a scuola

Il parlamento austriaco ha approvato una legge che vieta alle ragazze sotto i 14 anni di indossare l'hijab nelle scuole. Questa decisione mira a regolamentare l'uso dell'abbigliamento religioso tra i minori e ha suscitato dibattiti sul rispetto delle libertà individuali e la multiculturalità nel paese.

In Austria, d’ora in avanti, le ragazze con meno di 14 anni non potranno più indossare l’ hijab a scuola. La decisione è stata approvata dal Parlamento di Vienna a larga maggioranza. Secondo il governo guidato dal conservatore Christian Stocker del Partito popolare austriaco, il divieto mira a proteggere le ragazze dall’ oppressione. Il partito dei Verdi, all’opposizione, ha votato contro il bando del velo islamico, affermando che si tratta di una misura incostituzionale. La decisione è stata già contestata da attivisti e gruppi per i diritti umani, che parlano di discriminazione e denunciano il rischio di creare divisioni all’interno della società austriaca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Austria, il parlamento approva il divieto per le ragazze sotto i 14 anni di indossare l’hijab a scuola

