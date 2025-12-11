Auguri in Musica e Solidarietà per Ageop con il coro Cervia Gospel Soul

Venerdì 12 dicembre al teatro Walter Chiari di Cervia si terrà l’evento “Auguri in Musica e Solidarietà”, con il coro Cervia Gospel Soul. La serata è dedicata alla raccolta fondi per Ageop Ricerca Odv, un’occasione per unire musica e solidarietà in un momento di festa e impegno comunitario.

