Auguri in Musica e Solidarietà per Ageop con il coro Cervia Gospel Soul

Ravennatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre al teatro Walter Chiari di Cervia si terrà l’evento “Auguri in Musica e Solidarietà”, con il coro Cervia Gospel Soul. La serata è dedicata alla raccolta fondi per Ageop Ricerca Odv, un’occasione per unire musica e solidarietà in un momento di festa e impegno comunitario.

