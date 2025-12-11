Auguri in Musica e Solidarietà per Ageop con il coro Cervia Gospel Soul

Venerdì 12 dicembre al teatro Walter Chiari di Cervia si svolgerà l'evento “Auguri in Musica e Solidarietà” con il coro Cervia Gospel Soul, promosso per sostenere la raccolta fondi a favore di Ageop Ricerca Odv. Una serata all'insegna della musica e della solidarietà per contribuire a progetti di ricerca e assistenza.

