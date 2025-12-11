Auguri a ’La Pantofla’ | Quanto amore per il mare

Il circolo culturale ‘La Pantofla’ celebra i suoi 50 anni, testimonianza di un amore duraturo per il mare e la tradizione marinara. Nel corso di questo anno speciale, sono stati organizzati numerosi eventi con l’obiettivo di coinvolgere nuove generazioni e mantenere viva la passione per la cultura marittima della città.

Il circolo culturale ‘La Pantofla’ ha compiuto mezzo secolo. Tanti gli eventi organizzati in questo anno con l’obiettivo di trovare nuovi appassionati che possano continuare la tradizione marinara della città. A raccontare questi primi 50 anni è il presidente Gastone Guerrini. Guerrini, 50 anni di ‘La Pantofla’, come avete festeggiato il traguardo? "Con un programma molto intenso. A maggio con una mostra fotografica mentre a luglio la è stato pubblicato il libro ’La Pantofla e il Borgo Marina, i 50 anni del Circolo Pescatori di Cervia (1975-2025) Storia, cultura e tradizioni di una città marinara’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auguri a ’La Pantofla’: "Quanto amore per il mare"

