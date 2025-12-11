Attimi di Natale un weekend di grandi prime volte a Foiano

Foiano della Chiana si appresta a vivere un weekend ricco di emozioni e novità, segnando una delle prime volte più significative del Natale 2025. La cittadina si anima con eventi e tradizioni che coinvolgeranno residenti e visitatori, creando un’atmosfera festosa e condivisa. Un’occasione speciale da non perdere per vivere appieno lo spirito natalizio.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Foiano della Chiana si prepara a vivere uno dei fine settimana più intensi e partecipati del calendario Natale 2025. Da sabato 13 a lunedì 15 dicembre, la città sarà il palcoscenico di tre giorni di musica, spettacolo, tradizione e grandi novità, con appuntamenti in grado di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati di cultura. Le iniziative arrivano dopo un avvio di stagione natalizia molto positivo, segnato da un’ampia partecipazione e da un forte spirito di collaborazione fra Comune, associazioni del territorio, categorie economiche e volontari. Il Sindaco di Foiano, Jacopo Franci, dichiara: “Il cartellone degli eventi natalizi è partito molto positivamente ed è la conferma di quanto la collaborazione tra istituzioni, tessuto produttivo e mondo associativo sia decisiva per costruire un Natale coinvolgente, bello e capace di valorizzare la nostra comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attimi di Natale, un weekend di grandi prime volte a Foiano

ATTIMI DI NATALE sta arrivando! ? Il 14 dicembre dalle 15:30, il centro storico di #Foiano si accende di magia e tradizione grazie ai Commercianti di Foiano. Un pomeriggio speciale, dedicato a tutta la comunità. ? Momento imperdibile: la spettacolare di - facebook.com Vai su Facebook

Attimi di Natale, un weekend di grandi prime volte a Foiano - Il Sindaco di Foiano, Jacopo Franci, dichiara: “Il cartellone degli eventi natalizi è partito molto positivamente ed è la conferma di quanto la collaborazione tra istituzioni, tessuto produttivo e ... Si legge su msn.com

Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 a Roma e nel Lazio: eventi, sagre e mercatini di Natale - 8 dicembre 2025 a Roma e nel Lazio: guida completa a mercatini di Natale, sagre, mostre e spettacoli per famiglie ... Segnala ilquotidianodellazio.it