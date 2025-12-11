Attacco aereo contro un ospedale nell’ovest della Birmania almeno 31 morti

Un attacco aereo ha colpito un ospedale nell’ovest della Birmania, provocando almeno 31 vittime. L’attacco è stato condotto dalla giunta militare locale, secondo fonti umanitarie, e si segnala come uno degli episodi più sanguinosi degli ultimi tempi nel conflitto in corso nella regione.

Almeno 31 persone sono morte in attacco aereo condotto dalla giunta militare birmana contro un ospedale nellovest del paese, ha riferito l’11 dicembre un operatore umanitario presente sul posto. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

