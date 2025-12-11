Attacco aereo contro un ospedale nell’ovest della Birmania almeno 31 morti

Un attacco aereo ha colpito un ospedale nell’ovest della Birmania, provocando almeno 31 vittime. L’attacco è stato condotto dalla giunta militare locale, secondo fonti umanitarie, e si segnala come uno degli episodi più sanguinosi degli ultimi tempi nel conflitto in corso nella regione.

