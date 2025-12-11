Atreju università e sapere al centro dell’agenda politica Bernini | Abbiamo aumentato i finanziamenti con 336 milioni

Al centro dell’agenda politica, Atreju mette in evidenza il ruolo di università e sapere. Il panel “Alleanze per il sapere” ha affrontato temi come l’esperienza universitaria e l’innovazione, con interventi di figure istituzionali come Bernini, che ha annunciato un aumento di 336 milioni nei finanziamenti.

Esperienza universitaria e innovazione. Queste le tematiche affrontate nel panel di Atreju intitolato “Alleanze per il sapere: politica e accademia in dialogo”, introdotto dal presidente di Azione Universitaria Nicola D’Ambrosio, che sul palco ha ricordato l’impegno dei giovani di destra negli atenei, ostracizzati dai cattivi maestri e dall’estrema sinistra. A moderare l’incontro, invece, è stato il direttore del Secolo d’Italia Antonio Rapisarda che ha intervistato l’eurodeputata di FdI Chiara Gemma, il ministro dell’Università Anna Maria Bernini, il responsabile del dipartimento Università di FdI Massimo Miscusi, la deputata di FdI Marta Schifone, il componente della segreteria nazionale del Pd Alfredo D’Attorre e la presidente della Crui Laura Ramacciotti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Atreju, università e sapere al centro dell’agenda politica. Bernini: “Abbiamo aumentato i finanziamenti con 336 milioni”

