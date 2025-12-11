Atreju spuntano i contestatori rossi e Bernini cita Silvio | Poveri comunisti!

Durante un evento ad Atreju a Roma, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha affrontato le contestazioni degli studenti dell'Udu, rispondendo con una battuta riferita a Silvio Berlusconi. La situazione ha acceso il dibattito politico, evidenziando le tensioni tra rappresentanti istituzionali e studenti presenti all'iniziativa.

"Come diceva il mio presidente Berlusconi siete dei soliti comunisti, non ascoltate nemmeno". Così la ministra dell'Università e ricerca, Anna Maria Bernini ha replicato alle contestazioni da parte degli studenti dell'Udu mentre era in corso un evento ad Atreju, a Roma. Bernini è scesa dal palco per parlare con gli studenti ma non ha avuto modo di interloquire perché la contestazione si è fatta più forte e i ragazzi poi sono stati invitati a uscire. "Il problema - ha aggiunto la ministra Bernini - e' che ogni volta non mi fanno parlare. Questa e' la strategia del caos, ripetono gli stessi slogan in maniera compulsiva ossessiva.