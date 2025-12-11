Atreju spuntano i contestatori rossi e Bernini cita Silvio | Poveri comunisti!
Durante un evento ad Atreju a Roma, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha affrontato le contestazioni degli studenti dell'Udu, rispondendo con una battuta riferita a Silvio Berlusconi. La situazione ha acceso il dibattito politico, evidenziando le tensioni tra rappresentanti istituzionali e studenti presenti all'iniziativa.
"Come diceva il mio presidente Berlusconi siete dei soliti comunisti, non ascoltate nemmeno". Così la ministra dell'Università e ricerca, Anna Maria Bernini ha replicato alle contestazioni da parte degli studenti dell'Udu mentre era in corso un evento ad Atreju, a Roma. Bernini è scesa dal palco per parlare con gli studenti ma non ha avuto modo di interloquire perché la contestazione si è fatta più forte e i ragazzi poi sono stati invitati a uscire. "Il problema - ha aggiunto la ministra Bernini - e' che ogni volta non mi fanno parlare. Questa e' la strategia del caos, ripetono gli stessi slogan in maniera compulsiva ossessiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Buongiorno, bentornati alla puntata di Mainstreaming del mercoledì! Oggi in compagnia dei nostri speaker Emanuela e Morgana abbiamo parlato di: Esteri: Si riaccende il conflitto tra Thailandia e Cambogia Interni: Ad Atreju 2025 spunta il "bullometro
C'è il "bullometro" ad #Atreju, dove viene dato un voto "alle parole d'odio della sinistra". E tra le dichiarazioni non può non spuntare quella di #MaurizioLandini
Atreju, spuntano i contestatori rossi e Bernini cita Silvio: "Siete solo dei poveri comunisti" - "Come diceva il mio presidente Berlusconi siete dei soliti comunisti, non ascoltate nemmeno".