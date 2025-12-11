Atreju Ignazio La Russa canta Goganga di Giorgio Gaber Di cosa parla il brano – Il video
Durante la manifestazione Atreju di Fratelli d’Italia, in corso a Castel Sant’Angelo, il presidente del Senato Ignazio La Russa è stato intercettato dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic. La Russa non si è sottratto e, anzi con entusiasmo, ha deciso di intonare «Goganga», un brano di Giorgio Gaber del 1963. Il pezzo in questione era stato presentato nel 1968 a Canzonissima e racconta in chiave ironica, come ricorda lo stesso presidente del Senato, il dialogo tra un paziente affetto da tic e difetti di pronuncia e il suo medico, con un finale surreale e nonsense. Di cosa parla la canzone scelta da La Russa. 🔗 Leggi su Open.online
