Atreju Che c’azzecca Antonio Di Pietro qui? | INTERVISTA VIDEO

Un’improvvisa apparizione di Antonio Di Pietro a Atreju suscita sorpresa e curiosità. Nella nostra intervista video, il politico si distingue per il suo intervento deciso sulla questione della separazione delle carriere, affrontando temi di attualità e condividendo le sue opinioni con fermezza e chiarezza.

Improvvisamente eccolo, Antonio Di Pietro arriva a testa alta a difendere la separazione delle carriere. Due vesti l’un contro l’altra in apparenza armate in nome della riforma della giustizia. Siamo ad Atreju, la kermesse dei giovani di FdI. E tra abeti, odore di arancia e cannella nell’aria e canti festivi, si affronta uno dei dossier . L'articolo Atreju, “Che c’azzecca Antonio Di Pietro qui?” INTERVISTA VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Atreju, “Che c’azzecca Antonio Di Pietro qui?” | INTERVISTA VIDEO

