Atreju Bernini contestata dagli studenti di medicina

Durante l'evento Atreju, Anna Maria Bernini è stata oggetto di contestazioni da parte di studenti di medicina contrari alla riforma in atto. All'inizio del suo intervento, un gruppo di studenti ha interrotto il suo discorso, evidenziando le preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze del nuovo semestre filtro sulla durata del percorso di studi.

All’inizio del suo intervento ad Atreju, Anna Maria Bernini è stata interrotta da un gruppo di studenti contrari alla riforma di Medicina: «Con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno», dando il via a una contestazione. La ministra dell’Università e della Ricerca ha ribattuto dal palco: «Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità». Subito dopo è scesa tra il pubblico per confrontarsi direttamente con i giovani, ai quali ha rivolto anche la domanda: «Stavate meglio pagando 30 mila euro?». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Atreju, Bernini contestata dagli studenti di medicina

Alcuni studenti si sono alzati durante l’intervento del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ad Atreju. E mentre gli studenti hanno urlato al ministro “non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno”, Bernini ha risp - facebook.com Vai su Facebook

#Atreju #atreju2025 venerdì #12dicembre vi aspetto alle ore 11:00 sala #rosariolivatino Vai su X

La ministra Bernini contestata dagli studenti ad Atreju, lei replica: “Siete e sarete sempre dei poveri comunisti - A protestare sono stati alcuni attivisti dell’Udu – Unione degli studenti universitari, che hanno sollevato critiche contro il semestre filtro in Medicina ... Scrive dire.it

Bernini contestata dagli studenti ad Atreju sul semestre filtro a medicina: «Siete dei poveri comunisti. Inutili» video - Alcuni studenti si sono alzati durante l’intervento del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ad Atreju. Secondo msn.com