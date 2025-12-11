Atreju Bernini contestata da studenti di medicina per il ‘semestre filtro’

Durante l'evento Atreju a Roma, la ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, è stata oggetto di contestazioni da parte di studenti dell'Udu, l'Unione degli Universitari. La protesta si è concentrata sul cosiddetto ‘semestre filtro’, una misura discussa nel dibattito pubblico sulle riforme universitarie italiane.

La ministra dell’Università e ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da un gruppo di studenti dell’Udu, unione degli universitari, durante il suo intervento ad Atreju, in corso a Roma.”Stiamo perdendo un anno – ha detto una delle manifestanti, in merito al semestre aperto per la facoltà di Medicina – questa riforma sta facendo soltanto male”. Un paio di ragazzi del semestre filtro di medicina, della Sapienza, si sono avvicinati mentre la ministra prendeva la parola e hanno protestato a gran voce contro i test che si stanno svolgendo in questi giorni in tutte le università italiane. Sono state infatti basse le percentuali di idonei per i primi esami del semestre filtro per la facoltà di Medicina. 🔗 Leggi su Lapresse.it