Atreju 2025 | tra gli ospiti di oggi Nordio Di Pietro Fico e Raoul Bova Il programma completo di giovedì 11 dicembre

Prosegue la 26esima edizione della manifestazione Atreju “Sei diventata forte – L’Italia a testa alta”, organizzata da Fratelli d’Italia. Tra i momenti più attesi della kermesse allestita a Castel Sant’Angelo, alle ore 15 dibattito su politica e accademia con la ministra dell’Università Bernini; Nordio, Cassese, Di Pietro sulla separazione delle carriere; alle 16 panel su coesione e sviluppo con Foti, Sbarra, Fico; panel contro le droghe, con Mantovano; alle 17 intervista a Fitto; alle 18 Arianna Meloni al panel ‘Deep fake web reputation e odio social’; Cingolani (ad di Leonardo) al panel ‘Progetti per lo spazio’; alle 19 Calderone, Bombarieri, Rizzo al panel ‘Meno tasse più lavoro’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it