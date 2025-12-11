Atreju 2025 la ministra Bernini contestata dagli studenti Udu | le immagini

11 dic 2025

Durante l'evento Atreju 2025 a Roma, la ministra dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da studenti dell’Udu, Unione degli Universitari, durante il suo intervento. L'episodio ha attirato l'attenzione, evidenziando le tensioni tra le istituzioni e il mondo accademico. Di seguito, le immagini dell'accaduto.

La ministra dell’Università e ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da un gruppo di studenti dell’Udu, unione degli universitari, durante il suo intervento ad Atreju, in corso a Roma. “Stiamo perdendo un anno – ha detto una delle manifestanti, in merito al semestre aperto per la facoltà di Medicina – questa riforma sta facendo soltanto male”.  Un paio di ragazzi del semestre filtro di medicina, della Sapienza, si sono avvicinati mentre la ministra prendeva la parola e hanno protestato a gran voce contro i test che si stanno svolgendo in questi giorni in tutte le università italiane. “Come diceva il mio presidente Berlusconi siete dei soliti comunisti, non ascoltate nemmeno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

