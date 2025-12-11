Ater Roma comprerà 118 appartamenti Enasarco a Casal Bruciato
Ater Roma ha annunciato l'acquisto di 118 appartamenti Enasarco a Casal Bruciato, ponendo fine a un lungo confronto durato dieci anni. L'operazione riguarda immobili situati tra via Silvio Negro e via di Casal Bruciato 27, segnando un importante risultato nella gestione delle abitazioni popolari nella zona.
Si conclude dopo dieci anni il tira e molla tra Ater Roma ed Enasarco per la gestione di 118 alloggi popolari tra via Silvio Negro e via di Casal Bruciato 27. E si conclude con l'acquisto da parte dell'azienda territoriale, grazie ai soldi della Regione Lazio. Ater compra le case EnasarcoLa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dillo all’Ortica Lettere aperte dei cittadini "Alloggi Ater agli amici" «Roma anni ’90, al signor Enrico Ricci, figlio appena maggiorenne del titolare di una nota impresa edile assegnataria diretta di diversi appalti volti alla costruzione e alla manutenzione delle cas - facebook.com Vai su Facebook
Case popolari, a Roma l’Ater chiede fino a 200mila euro: “Arretrati di 30 anni da restituire subito, rischio bomba sociale” - Da agosto – e con un’accelerazione nelle ultime settimane – migliaia di inquilini delle case popolari di Roma si sono visti recapitare una raccomandata da Ater. Da ilfattoquotidiano.it
Ater Roma, nuovo scontro Comune-Regione sulle case popolari da assegnare - La polemica sul Teatro di Roma come prima scintilla di una battaglia ad ampio raggio tra sindaco e governatore dopo la decisione del Lazio di ... Lo riporta roma.corriere.it