Ater Roma comprerà 118 appartamenti Enasarco a Casal Bruciato

Romatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ater Roma ha annunciato l'acquisto di 118 appartamenti Enasarco a Casal Bruciato, ponendo fine a un lungo confronto durato dieci anni. L'operazione riguarda immobili situati tra via Silvio Negro e via di Casal Bruciato 27, segnando un importante risultato nella gestione delle abitazioni popolari nella zona.

Si conclude dopo dieci anni il tira e molla tra Ater Roma ed Enasarco per la gestione di 118 alloggi popolari tra via Silvio Negro e via di Casal Bruciato 27. E si conclude con l'acquisto da parte dell'azienda territoriale, grazie ai soldi della Regione Lazio. Ater compra le case EnasarcoLa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

