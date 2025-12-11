Ater Roma comprerà 118 appartamenti Enasarco a Casal Bruciato

Ater Roma ha annunciato l'acquisto di 118 appartamenti Enasarco a Casal Bruciato, ponendo fine a un lungo confronto durato dieci anni. L'operazione riguarda immobili situati tra via Silvio Negro e via di Casal Bruciato 27, segnando un importante risultato nella gestione delle abitazioni popolari nella zona.

Si conclude dopo dieci anni il tira e molla tra Ater Roma ed Enasarco per la gestione di 118 alloggi popolari tra via Silvio Negro e via di Casal Bruciato 27. E si conclude con l'acquisto da parte dell'azienda territoriale, grazie ai soldi della Regione Lazio. Ater compra le case EnasarcoLa. 🔗 Leggi su Romatoday.it