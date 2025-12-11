Atalanta stop per Bellanova | Palladino perde un tassello fondamentale

Calcionews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta dovrà fare a meno di Bellanova fino a fine gennaio a causa di una lesione al bicipite femorale. La perdita di questo elemento rappresenta un duro colpo per il tecnico Palladino, che dovrà riorganizzare la squadra senza uno dei suoi tasselli fondamentali nel periodo cruciale della stagione.

Atalanta, stop per Bellanova: lesione al bicipite femorale e out fino a fine gennaio. Pesante tegola per il tecnico Palladino Brutte notizie per l’Atalanta e per Raffaele Palladino. L’esterno Raoul Bellanova, classe 2000 e cresciuto nel vivaio dell’Inter, dovrà fermarsi nuovamente dopo l’infortunio rimediato nel primo tempo della sfida di Champions League contro il Chelsea. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

