Atalanta presentata la maglia speciale per il Christmas match contro il Cagliari

Atalanta BC e New Balance presentano la quarta maglia della stagione 2025/26, pensata per il Christmas match contro il Cagliari. Un design innovativo che rende omaggio all’anima di Bergamo, unendo tradizione e modernità in un’unica divisa speciale.

Atalanta BC e New Balance hanno il piacere di presentare la quarta maglia gara per la stagione 202526, un design all’avanguardia che celebra l’essenza di Bergamo. L’interpretazione astratta dei colori iconici nerazzurri, già presente anche nella terza maglia 202526, diventa la stampa all-over che impreziosisce la maglia, unendo eleganza e spirito di innovazione. Come per tutte le divise della stagione 202526, anche questo kit integra le più recenti tecnologie di performance di New Balance. Sviluppata con tecnologia NB Dry, la maglia è realizzata con tessuti di ultima generazione che favoriscono la traspirazione e aiutano a mantenere i giocatori freschi e asciutti, sia dentro che fuori dal campo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it