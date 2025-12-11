Atac in dieci anni l' azienda ha tagliato le spese per la vigilanza nelle stazioni metro

Negli ultimi dieci anni, Atac ha ridotto significativamente le risorse destinate alla vigilanza nelle stazioni della metropolitana. L'azienda ha tagliato circa 6 milioni di euro, pari a una diminuzione del 24%, evidenziando un sostanziale calo degli investimenti in sicurezza e sorveglianza nel settore dei trasporti pubblici.

In 10 anni sono stati stanziati per la vigilanza 6 milioni di euro in meno, con una decrescita del 24%. Si è passati dai 24,8 milioni del 2015 ai 18,8 del 2024. È quanto emerge dall’analisi effettuata dal consigliere capitolino di Forza Italia, Francesco Carpano, sui bilanci dell’Atac. Un’analisi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sciopero generale della Cgil: Atac non aderisce, Cotral sì, scuole a rischio Vai su X

? Sciopero a Roma martedì 9 dicembre, a rischio bus e metro Atac per 24h - facebook.com Vai su Facebook

Ritardi nelle corse Atac, rimborsi per oltre 3 milioni di euro agli abbonati annuali Metrebus - Si è concluso il procedimento avviato dall'Agcm nei confronti della municipalizzata dei trasporti accusata di non aver centrato gli obiettivi di performance fissati nei contratti ... Da romatoday.it

Atac, l’azienda dei trasporti di Roma, paga per i disservizi: rimborsi per oltre 3 milioni di euro agli abbonati - La società che gestisce il trasporto pubblico locale a Roma si è impegnata anche a riconoscere ristori agli abbonati annuali Metrebus per ritardi di 15 minuti ... Lo riporta milanofinanza.it