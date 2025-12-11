Atac dopo 6 anni archiviati ex ad Gabbuti e altri 39 fra ex manager e dirigenti

Dopo sei anni, Atac ha archiviato le indagini su ex amministratori e dirigenti, tra cui Gabbuti, riguardanti le operazioni economiche tra il 2004 e il 2008. L'azienda ha confermato l'assenza di volontà fraudolenta nelle attività svolte, chiudendo così un capitolo delle proprie vicende giudiziarie e amministrative.

(Adnkronos) – Nessuna "volontà fraudolenta" nelle operazioni economiche compiute tra gli anni 2004-2008 da Atac, municipalizzata del Comune di Roma che gestisce il trasporto pubblico locale. Con questa motivazione il gip di Roma Livio Sabatini ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta aperta nel 2019 per bancarotta che vedeva indagato l'ex amministratore delegato di Atac Gioacchino Gabbuti e

