Assunzioni in sanità la consigliera Pace regala la bacchetta magica alla presidente Proietti | Neanche metà dei posti promessi

Perugiatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno dall'annuncio di un piano straordinario per la sanità, la Regione Umbria affronta le criticità delle assunzioni. La consigliera Pace critica l'operato della presidente Proietti, evidenziando come i posti promessi siano ancora lontani dalla realtà, evidenziando le difficoltà nel processo di potenziamento del personale sanitario nella regione.

A un anno dall’annuncio di un “piano straordinario” per la sanità, la Regione Umbria fa i conti con i numeri reali delle assunzioni. Delle 711 nuove unità di personale nel comparto sanitario promesse per il 2025, al 30 novembre ne risultano reclutate 284. Un dato che ha acceso il confronto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

assunzioni sanit224 consigliera paceSanità, meno di 300 assunzioni sulle 711 promesse. Pace regala bacchetta magica a Proietti - Questi i numeri che emergono giovedì mattina a Palazzo Cesaroni nel corso della seduta dell’assemblea legisl ... Segnala umbria24.it