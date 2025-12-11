Assunzioni in sanità la consigliera Pace regala la bacchetta magica alla presidente Proietti | Neanche metà dei posti promessi
A un anno dall'annuncio di un piano straordinario per la sanità, la Regione Umbria affronta le criticità delle assunzioni. La consigliera Pace critica l'operato della presidente Proietti, evidenziando come i posti promessi siano ancora lontani dalla realtà, evidenziando le difficoltà nel processo di potenziamento del personale sanitario nella regione.
A un anno dall’annuncio di un “piano straordinario” per la sanità, la Regione Umbria fa i conti con i numeri reali delle assunzioni. Delle 711 nuove unità di personale nel comparto sanitario promesse per il 2025, al 30 novembre ne risultano reclutate 284. Un dato che ha acceso il confronto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Bucci blocca le assunzioni per portare avanti una scellerata riforma sanitaria. In questi giorni le ostetriche del San Martino e la Cgil hanno denunciato pubblicamente le difficoltà riguardo a turni scoperti, organici ridotti al minimo, stress ormai fuori controllo e un - facebook.com Vai su Facebook
Totò Cuffaro tra sanità, appalti e assunzioni: così si è ripreso la regione Sicilia Vai su X
Sanità, meno di 300 assunzioni sulle 711 promesse. Pace regala bacchetta magica a Proietti - Questi i numeri che emergono giovedì mattina a Palazzo Cesaroni nel corso della seduta dell’assemblea legisl ... Segnala umbria24.it