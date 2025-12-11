AssoNEXT Awards 2025 premiate le migliori società dell’Euronext Growth Milan
L’Euronext Growth Milan conferma il suo ruolo chiave come piattaforma di riferimento per le PMI italiane in rapida crescita. Nell’ambito di AssoNEXT Awards 2025, vengono premiate le società più innovative e performanti quotate sull’EGM, sottolineando l’importanza di questo mercato come motore di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese italiane.
Roma, 11 dicembre 2025 – L’ Euronext Growth Milan ( EGM) si conferma uno snodo sempre più strategico per la crescita delle piccole e medie imprese italiane quotate. A fotografare un mercato che, nonostante le difficoltà congiunturali, continua a esprimere vitalità e capacità di generare valore è la quarta edizione degli AssoNEXT Awards 2025, andata in scena ieri sera a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con oltre 200 ospiti tra imprenditori, operatori finanziari e accademici. La cerimonia ha premiato le migliori società quotate su EGM nelle categorie Best IPO, Best Performance e Best M&A, oltre a riconoscere il contributo degli investitori istituzionali più attivi nel comparto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
