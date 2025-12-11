assisi il concerto di natale compie 40 anni

Il Concerto di Natale di Assisi celebra quest’anno il suo 40º anniversario con un’edizione speciale nella Basilica di San Francesco. Un evento unico che unisce la tradizione musicale natalizia a brani contemporanei, arricchito dalla partecipazione di Noemi, offrendo un’esperienza musicale ricca e coinvolgente per tutti gli spettatori.

Torna con un'edizione speciale il grande Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco. L'evento compie infatti 40 anni e li festeggia con un'edizione unica e originale, che alla musica della tradizione natalizia unirà brani del repertorio contemporaneo, grazie anche alla partecipazione di Noemi (foto sopra). Il concerto verrà registrato sabato 13 dicembre alle 11 nella Basilica Superiore e verrà poi trasmesso, come da tradizione, giovedì 25 dicembre alle 12.30 su Rai1 e in Eurovisione dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre Leone XIV. Oltre alla cantante, saranno protagonisti di questa edizione Lucie Horsch al flauto dolce, vituosa di fama mondiale (foto sotto) e il controtenore Carlo Vistoli, ai quali si uniranno il coro di voci bianche "I Piccoli Musici", guidati dal maestro Mario Mora, e i tenori e bassi del "Coro Maghini" guidati dal maestro Claudio Chiavazza.