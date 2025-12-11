Asset russi la carta segreta dell’Ue per congelare 210 miliardi

L’Unione Europea sta rinnovando le proprie strategie riguardo agli asset russi congelati, con l’obiettivo di allocare 210 miliardi di euro per sostenere Kiev. Questa mossa rappresenta un tentativo di trasformare i fondi congelati in risorse utili per il supporto all’Ucraina, segnando un passo importante nelle politiche di sanzioni e aiuti internazionali.

L'Ue prova a dare una sterzata al capitolo asset russi congelati, con cui Bruxelles punta a finanziare Kiev. E non solo la sua azione militare ma la macchina statale gialloblù che l'anno prossimo rischia di trovarsi in ginocchio. Con il contachilometri giunto ormai a ridosso di quelli consentiti, per non far andare fuori giri la strategia finora perseguita, si punta dunque a consegnare al Consiglio europeo del 18-19 dicembre, e cioè ai capi di Stato e di governo che dovranno assumere decidere se immobilizzare definitivamente fino a 210 miliardi di euro di asset sovrani, quell'agognata «soluzione» che gli sherpa definiscono «creativa».

