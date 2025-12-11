Asset russi congelati Ue pronta all’accordo Cosa dice l’articolo 122 del Trattato che esclude l’unanimità

L'Unione Europea si prepara ad adottare misure per il congelamento a lungo termine degli asset russi, favorendo un'azione più decisa in risposta alle recenti tensioni. L'articolo 122 del Trattato di Roma, che consente decisioni a maggioranza qualificata in determinate circostanze, gioca un ruolo chiave nel processo, escludendo la necessità dell'unanimità tra gli Stati membri.

Roma, 11 dicembre 2025 – A breve l'Unione Europea adotterà "misure per immobilizzare a lungo termine i beni russi". La presidenza danese ha informato che il Coreper – il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue – ha concordato una versione rivista della proposta relativa all'articolo 122 (in merito alla proposta sull'uso degli asset russi) e ha approvato l'avvio di una procedura scritta per la decisione formale del Consiglio entro domani alle 17. La mossa prevede il rinnovo a tempo indeterminato delle sanzioni che immobilizzano gli asset russi in Europa usando l'articolo 122 del Trattato che consente di procedere a maggioranza qualificata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net