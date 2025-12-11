Assemblee sindacali a disposizione 10 ore non si prendono le firme chi può partecipare GUIDA

Le assemblee sindacali rappresentano un momento importante di confronto tra docenti e sindacati. Questo articolo illustra i diritti, i doveri e il limite massimo di ore fruibili, oltre a spiegare chi può parteciparvi e come influenzano l’orario scolastico e l’organizzazione delle attività didattiche. Una guida completa per orientarsi in materia.

Assemblee sindacali: diritti, doveri, tetto massimo di ore fruibili, effetti sull’orario scolastico e sull’organizzazione dell’attività didattica. Per gli incontri con docenti e ATA, tanto di cui parlare: dalle novità del Contratto, agli stipendi, all'accorpamento delle scuole ai nuovi corsi di abilitazione e concorsi in arrivo. L'articolo Assemblee sindacali, a disposizione 10 ore, non si prendono le firme, chi può partecipare GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

