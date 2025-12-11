Assemblea di partito finisce male | persone chiuse nei bagni follia

L'ultima assemblea di Più Europa si è conclusa in modo inatteso, con momenti di forte tensione e scontri tra le fazioni del partito. La situazione è degenerata fino a portare alcune persone a barricarsi nei bagni, segnando un episodio di grande caos interno. Un confronto politico che ha evidenziato le divisioni all’interno del partito e la difficoltà di mantenere l’unità.

Momenti di forte tensione politica hanno segnato l'ultima assemblea interna di Più Europa, trasformando una semplice votazione in uno scontro aperto tra le diverse fazioni del partito. L'appuntamento, previsto per decidere sulla sospensione dei sette membri della lista Millennium, ha rapidamente degenerato, con urla, botte e delegati bloccati in bagno, come raccontano diversi partecipanti. La decisione finale, approvata per pochi voti, ha portato alla sospensione dei sette rappresentanti fino al prossimo Congresso, sostituiti da membri dell'opposizione interna. Un epilogo che evidenzia le profonde divisioni all'interno del partito e che molti definiscono "una brutta storia", rivelando tensioni accumulate negli ultimi mesi.

