Assassin' s Creed | la serie live-action Netflix trova la sua protagonista femminile

Lola Petticrew è stata annunciata come protagonista femminile della serie live-action di Assassin's Creed prodotta da Netflix. Il progetto, ispirato ai celebri videogiochi di Ubisoft, si sta attualmente sviluppando, promettendo di portare l'universo della saga su schermi televisivi con una nuova interpretazione narrativa.

L'attrice Lola Petticrew è entrata nel cast del progetto ispirato ai popolari videogiochi targati Ubisoft attualmente in fase di sviluppo. La serie live-action che porterà sugli schermi di Netflix le avventure di Assassin's Creed ha trovato la sua protagonista femminile. Nel progetto realizzato in collaborazione con Ubisoft, infatti, reciterà anche Lola Petticrew, che affiancherà sul set Toby Wallace. Cosa racconterà la serie Lo show viene descritto come un thriller adrenalinico ambientato durante una guerra segreta tra due fazioni. La prima vuole determinare il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l'altra lotta per mantenere il libero arbitrio.

Assassin’s Creed: Shadows la Recensione #ac #assassinscreedshadows #recensione dlvr.it/TPm4KN Vai su X

Assassin's Creed Mirage guida la lista dei nuovi giochi del PS Plus Extra e Premium. Cosa ne pensate delle aggiunte di questo mese? https://gametimers.it/playstation-plus-extra-e-premium-dicembre-2025-svelati-i-nuovi-giochi-per-ps4-e-ps5/ - facebook.com Vai su Facebook

'Assassin’s Creed': la serie Tv andrà in onda su Netflix e sarà ambientata nell’Antica Roma - action 'Assassin’s Creed' porterà gli spettatori in un periodo storico mai esplorato dai videogame del franchise e introdurrà figure storiche iconiche come Nerone e Seneca. Da gioconews.it

La serie televisiva di Assassin’s Creed sarà ambientata in Italia ma non in Toscana: ecco cosa sappiamo - Trapelano le più indiscrezioni sulla serie Netflix di Assassin's Creed tra cui l'ambientazione: Italia, si, ma non la "solita" Firenze ... Scrive player.it