Assalto paramilitare a un blindato nel Foggiano bottino di circa 300mila euro

Feedpress.me | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un assalto di natura paramilitare si è verificato nel pomeriggio lungo la strada Foggia-Candela, quando un blindato portavalori è stato preso di mira. I criminali hanno messo a segno un colpo audace, riuscendo a sottrarre un ingente bottino di circa 300 mila euro. L'episodio ha destato grande preoccupazione nella zona e ha richiamato l'attenzione sulle attività criminali in regione.

Assalto questo pomeriggio lungo la Foggia-Candela a un blindato portavalori con modalità paramilitari. L’azione è scattata intorno alle 16.30 sulla Statale 655, nelle campagne di Ascoli Satriano. Nel mirino è finito un mezzo della Cosmopol, proveniente da Avellino e con a bordo due guardie giurate. Il blocco stradale e i colpi d’arma da fuoco I banditi, pare otto persone e a bordo di due automobili,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

assalto paramilitare a un blindato nel foggiano bottino di circa 300mila euro

© Feedpress.me - Assalto paramilitare a un blindato nel Foggiano, bottino di circa 300mila euro

assalto paramilitare blindato foggianoAssalto paramilitare a un blindato nel Foggiano, bottino di circa 300mila euro - Candela a un blindato portavalori con modalità paramilitari. Lo riporta msn.com

assalto paramilitare blindato foggianoAssalto a furgone portavalori nel Foggiano, bottino 300mila euro - Un furgone portavalori della ditta Cosmopol di Avellino è stato assaltato questo pomeriggio lungo ... Da msn.com