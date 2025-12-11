Assalto al portavalori con colpi di fucile e bombe | scena da film sulle strade italiane Il clamoroso bottino
Un episodio di violenza e criminalità ha sconvolto le strade italiane nel Foggiano, con un assalto spettacolare a un portavalori. Giovedì 11 dicembre, un furgone dell’istituto di vigilanza Cosmopol è stato preso di mira lungo la strada statale 655, sotto scenario da film, con colpi di fucile e bombe. Un episodio che richiama scene da far west.
Ancora scene da far west nel Foggiano: nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre un furgone portavalori dell’istituto di vigilanza Cosmopol è stato assaltato lungo la strada statale 655 che collega Foggia a Candela, in territorio di Ascoli Satriano. Erano circa le 16.30 quando il blindato, proveniente da Avellino e diretto verso il nord della Puglia, è finito nel mirino di un commando armato che ha trasformato la superstrada in un set da film d’azione. Secondo le prime ricostruzioni, il portavalori viaggiava con a bordo due guardie giurate quando è stato affiancato da almeno due auto. I banditi, incappucciati e pesantemente armati, avrebbero costretto il mezzo a spostarsi sulla corsia di emergenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Assalto armato al portavalori in autostrada, ma la reazione della guardia giurata sventa la rapina
11 dicembre 2025 - Assalto a un furgone #portavalori tra #Foggia e #Candela, lungo la Statale 655 presso l'uscita #deliceto. Il mezzo blindato della #Cosmopol è stato sventrato. I rapinatori si sarebbero allontanati con un bottino di circa 300 mila euro. Proiettili - facebook.com Vai su Facebook
Assalto a un portavalori sulla A2 tra Bagnara e Scilla: autostrada bloccata, traffico in tilt quotidianodelsud.it/calabria/reggi… #quotidianodelsud #calabria #reggiocalabria #bagnara #scilla #assaltoportavalori Vai su X
Assalto al portavalori con bombe e colpi di fucile: il commando da 8 persone a bordo di due auto e il bottino da 300mila euro - Ancora scene da far west e terrore sulle strade del Foggiano a causa dell'ennesimo assalto a un blindato. Lo riporta msn.com
Assalto a un portavalori sulla SS655 Foggia-Candela, colpo da 300 mila euro - Un furgone portavalori della ditta Cosmopol di Avellino è stato assaltato questo pomeriggio lungo la strada statale 655 in direzione Candela da un commando armato che ha esploso alcuni colpi di fucile ... foggiacittaaperta.it scrive