Assalto al portavalori con colpi di fucile e bombe | scena da film sulle strade italiane Il clamoroso bottino

Un episodio di violenza e criminalità ha sconvolto le strade italiane nel Foggiano, con un assalto spettacolare a un portavalori. Giovedì 11 dicembre, un furgone dell’istituto di vigilanza Cosmopol è stato preso di mira lungo la strada statale 655, sotto scenario da film, con colpi di fucile e bombe. Un episodio che richiama scene da far west.

Ancora scene da far west nel Foggiano: nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre un furgone portavalori dell’istituto di vigilanza Cosmopol è stato assaltato lungo la strada statale 655 che collega Foggia a Candela, in territorio di Ascoli Satriano. Erano circa le 16.30 quando il blindato, proveniente da Avellino e diretto verso il nord della Puglia, è finito nel mirino di un commando armato che ha trasformato la superstrada in un set da film d’azione. Secondo le prime ricostruzioni, il portavalori viaggiava con a bordo due guardie giurate quando è stato affiancato da almeno due auto. I banditi, incappucciati e pesantemente armati, avrebbero costretto il mezzo a spostarsi sulla corsia di emergenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

