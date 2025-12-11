Assalti seriali notturni nelle case | a giudizio altri due della banda ma sono latitanti

Proseguono le indagini sugli assalti seriali notturni nelle abitazioni della Brianza, con due sospetti ancora latitanti. Dopo una serie di furti e tentativi di rapina, tra cui un episodio violento contro una consigliera comunale, la polizia punta a smantellare la banda che da mesi terrorizza i quartieri di Biassono, Brugherio, Vimercate e Bergamo.

Biassono (Monza Brianza), 11 Dicembre 2025 - Alla s barra altri "topi" degli assalti seriali notturni nelle abitazion i a Besana Brianza, Brugherio, Vimercate, Cornaredo e nella Bergamasc a successivi alla nottata da incubo del 27 giugno a B iassono, con un tentativo di furto e altri due portati a termine, tra cui uno ai danni di una 83enne che stava dormendo e quello che si è trasformato in rapina in casa di Angela Galbiati, capogruppo in Consiglio comunale della lista di minoranza Biassono Civica, che aveva r ischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. L’assalto in casa della consigliera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assalti seriali notturni nelle case: a giudizio altri due della banda ma sono latitanti

