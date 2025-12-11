Aspetti D’Antonio esplode Anna Trocker | fragorosa vittoria nello slalom Nor-Am con un pari merito!

Anna Trocker conquista la sua prima vittoria in carriera nella Nor-Am Cup, esplodendo nello slalom di Copper Mountain. La gara si è conclusa con un pari merito, segnando un importante traguardo per l'atleta. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale nel suo percorso nel circuito minore nordamericano, un importante preludio per future sfide nel mondo dello sci alpino.

Anna Trocker ha vinto lo slalom di Copper Mountain e ha così firmato il primo successo in carriera nella Nor-Am Cup, l'equivalente della Coppa Europa in Nord America (sono i circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo di sci alpino). Dopo essersi distinta nei due giganti disputati in Colorado (quinta due giorni fa e seconda ieri), la classe 2008 ha fatto saltare il banco tra i pali stretti sulle nevi statunitensi e ha trionfato con il tempo complessivo di 1:50.43. L'azzurra era scesa con il pettorale numero 32 nella prima manche e aveva chiuso in terza posizione, poi nella seconda ha rimontato un paio di piazze siglando il miglior crono di manche (53.