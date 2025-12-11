Aspettando le feste nel weekend torna il Paese del Natale Tra luminarie e presepi c' è la fiera di Santa Lucia

Nel weekend torna il Paese del Natale, un appuntamento ricco di luminarie, presepi e atmosfere festive. Tra Rimini, Sant'Agata Feltria e la Riviera, l'intera provincia si prepara a vivere un fine settimana all'insegna dello spirito natalizio, con eventi, mercatini e spettacoli che rendono l’attesa delle feste ancora più magica.

Rimini e la sua provincia si tuffano in un nuovo fine settimana dal sapore tipicamente natalizio. A Sant'Agata Feltria nuovo appuntamento con il “Paese del Natale”, ma anche in città e lungo la Riviera c'è una mappa fatta di luminarie, presepi, piste di pattinaggio e momenti di aggregazione. A. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

